Mediaset: Gasparri, 'emendamento anti-scalata in linea con mia legge'

06 novembre 2020

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L'emendamento anti scalata del governo apre una interessante riflessione. Devo rilevare che non si tratta di una modifica della legge Gasparri ma di una sua conferma. La recente sentenza dell'Unione europea ha imposto la modifica di un solo punto, quello riguardante gli intrecci tra telecomunicazioni e televisioni, che furono a suo tempo introdotti per frenare le possibilità di espansione di Mediaset. Fu una modifica della legge che nacque da richieste provenienti dalla sinistra, che furono accolte. L'emendamento del governo tende a mantenere un principio che all'epoca ho sostenuto, quello di evitare scalate anomale e ostili. Un problema che oggi si rafforza con lo strapotere dei giganti della rete che possono colonizzare qualsiasi cosa, avendo immense risorse e non pagando tasse. Si conferma la validità delle scelte che facemmo a suo tempo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.