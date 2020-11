Terrorismo: Battelli, 'Procura europea via maestra'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il terrorismo colpisce al cuore il concetto di Europa, ciò che rappresenta nel suo insieme. È tempo allora che gli Stati europei superino l'isolamento e reagiscano alla minacce elaborando una risposta univoca e coordinata al livello europeo e internazionale. Ed ecco, allora, che l'idea di istituire una procura europea antiterrorismo, ribadita oggi dal ministro Luigi Di Maio, è la via maestra da percorrere per definire strategie unitarie contro la violenza e ogni tipo di minaccia terroristica". Lo afferma il presidente della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli, del Movimento 5 stelle.

"L'Europa in questa 'guerra' -aggiunge- deve muoversi come un solo corpo ribadendo i propri valori e opponendosi con fermezza alla logica dell'odio, dell'intolleranza, del terrore. Alle parole di cordoglio per gli attentati terroristici di matrice islamista facciamo seguire i fatti sradicando alla radice il fanatismo in nome di una convivenza pacifica e solidale".