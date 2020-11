Coronavirus: Comazzi (Fi), 'applicare blocco fiscale in Lombardia'

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - “Forza Italia sta portando avanti una battaglia a livello nazionale per chiedere al governo di applicare il ‘blocco fiscale' alle regioni classificate come ‘zona rossa' dall'ultimo Dpcm. Presenterò una mozione ad hoc in Consiglio regionale della Lombardia, a tutela di tutte le attività lombarde che rischiano il tracollo economico”. Lo annuncia Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia.

“Migliaia di ristoratori, baristi, albergatori, commercianti hanno investito ingenti risorse per adeguare le loro attività alle norme socio-sanitarie e ora si trovano di nuovo impossibilitati a lavorare. Oltre a emanare Dpcm bizantini il governo deve aiutare subito queste categorie con la sospensione delle tasse e l'erogazione immediata di risorse nei conti correnti dei cittadini: la nostra regione ha affrontato questo dramma con dignità e coraggio, ora ci aspettiamo aiuti concreti”.