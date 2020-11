Coronavirus: Cdm alle 23, 340 milioni per esonero contributi imprese agricoltura

06 novembre 2020 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra. Queste, secondo indiscrezioni che trapelano da fonti governative, le risorse previste nel Dl ristori 2 in approvazione nel Cdm, che si dovrebbe tenere stasera intorno alle 23, subito dopo il preconsiglio.