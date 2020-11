Coronavirus: Bussolati (Pd), 'Regione Lombardia blocchi tasse regionali'

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - “Anziché continuare a chiedere al governo di intervenire in Lombardia Comazzi si attivi per prevedere il blocco delle tasse regionali e lo stanziamento di risorse per imprese e famiglie. Gli strumenti subito attivabili con il bilancio di previsione 2021, come avevo già proposto ieri, ci sono: la sospensione del pagamento del bollo auto e delle tasse per il diritto allo studio e il ristoro di vaccini e tamponi a chi è costretto a rivolgersi al privato per il fallimento del sistema sanitario pubblico regionale. Per il sostegno alle imprese e alle partita Iva la Regione può destinare contributi a fondo perduto per investimenti, utilizzando Finlombarda, attraverso un aumento del suo capitale”. Lo afferma il consigliere del Pd in Regione Lombardia, Pietro Bussolati, replicando a Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che ha chiesto al governo di applicare il blocco fiscale alle regioni dichiarate zone rosse.

“La maggioranza- conclude Bussolati- è brava solo a lamentarsi del governo, a cui ogni giorno cerca di addebitare le proprie colpe. Quando si tratta di governare sfugge alle proprie responsabilità e perde ogni generosità e capacità di azione”.