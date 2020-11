Coronavirus: Fico, 'possibile Capigruppo congiunta per confronto con governo'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Una Capigruppo congiunta di Camera e Senato presieduta dai presidenti di Camera e Senato, convocando il presidente del Consiglio o il ministro della Salute, un luogo dove ci si possa scambiare informazioni in modo repentino, fermo restando che il luogo rimane esclusivamente e sempre il Parlamento". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di 'Titolo quinto' su Raitre, a proposito di strumenti per favorire in Parlamento il confronto tra maggioranza e opposizione e con il governo, anche alla luce del'auspicio emerso dopo l'incontro di martedì scorso tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lo stesso Fico insieme al presidente del Senato, Elisabetta Casellati.