Coronavirus: Fico, 'giusto zone diverse, non ci sono cittadini e Regioni di serie A e B'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - I cittadini delle Regioni classificate come zone rosse "non sono di serie B. E' giusto che in un luogo dove c'è meno possibilità di contagio, comunque dove i parametri sono più bassi, si riesca ad avere una situazione più tranquilla e in alcuni luoghi una chiusura maggiore. Nessuno è cittadino di serie A e di serie B, nessuna Regione viene trattata in modo diverso dal governo, perchè questo sarebbe inaccettabile e inipotizzabile". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di 'Titolo quinto' su Raitre, condotto da Roberto Vicaretti e Francesca Romana.

"Ci si basa esclusivamente su dati scientifici -ha ribadito- raccolti dalle Regioni", che "hanno approvato i ventuno parametri da analizzare. Il processo è trasparente ed è stato approvato da tutte le Regioni".