Coronavirus: Sileri, 'lockdown situazione transitoria in attesa miglioramento dati'

06 novembre 2020 a

a

a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Il lockdown attuale delle zone rosse "non possiamo paragonarlo al lockdown che abbiamo vissuto a marzo e aprile, perché alcune attività, sebbene poche, rimangono aperte. E si tratta di una situazione verosimilmente transitoria, in attesa che la valutazione dei parametri, che oggi vengono valutati per definire il livello di rischio, possano migliorare in modo tale da retrocedere in senso positivo ad un livello di minor rischio e riprendere quindi le attività”. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, opsite di 'Titolo Quinto' su Rai 3.