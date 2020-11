Coronavirus: Sileri, 'dati Campania confortanti, al momento è in sicurezza'

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - “I dati che vengono dalla Campania sono confortanti e, una volta elaborati, hanno dimostrato, che si tratta di una regione che in questo momento è in sicurezza. Ci sono dei parametri oggettivi che decidono che decidono se serve o meno una chiusura. I 21 parametri analizzati mostrano una sicurezza”. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Titolo Quinto' su Rai 3. “Questo non significa che fra qualche giorno possa rimanere tale”.