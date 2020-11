Coronavirus: Bonetti, 'su dati no contestazioni politiche'

06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Sui dati sulla diffusione del coronavirus "non si fanno contestazioni politiche. I dati sono dati e vanno resi trasparenti e messi a disposizione di tutta la comunità scientifica. Sulla base di questi dati si fanno modelli ed elaborazioni che predicono come evolve il virus e ci dicono come controllare l'organizzazione sociale". Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Titolo Quinto su Rai 3.