Dl Ristori: Bonetti, 'in decreto bis misure per i genitori'

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Nel decreto Ristori bis, su cui si sta riunendo il Consiglio dei Ministri, "stiamo estendendo per le famiglie una norma già introdotta nel Ristori I per la possibilità all'accesso allo smart working per genitori che hanno figli minori di 16 anni e congedi parentali pagati al 50% per chi ha figli minori di 14 anni". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Titolo Quinto su Rai 3. "Questa misura c'è già su scala nazionale", ma, "visto l'aggravarsi della situazione, è necessario allargare queste misure, quindi anche con l'introduzione di un voucher baby sitter per ristorare i lavoratori che non possono utilizzare il congedo parentale. Una misura importante che va ad aiutare le famiglie", ha aggiunto Bonetti.