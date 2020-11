Coronavirus: Bernini, 'distinguere tra piazze buone e cattive'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Innanzitutto un grazie di cuore alle nostre forze dell'ordine, che in giornate come queste sono chiamate a vigilare sulle manifestazioni di piazza che vediamo in tutta Italia. Bisogna però distinguere tra piazze buone e piazze cattive, quelle dei semplici facinorosi. Alle prime, pacifiche, bisogna dare risposte concrete, e ascoltare il loro grido di dolore. Un esempio su tutti, le manifestazioni odierne dei taxisti e degli NCC. Il vero problema sono i mezzi pubblici, non certo loro. Perché non utilizzarli, magari prevedendo dei voucher, per consentire alle persone più fragili, agli anziani in primis, di spostarsi per le loro necessità quotidiane?”. Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ospite a 'Stasera Italia' su Rete4.