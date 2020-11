06 novembre 2020 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - "In una zona rossa si dovrebbe registrare un appiattimento della curva dei contagi in un paio di settimane", con le misure di contenimento che riducono notevolmente il rischio di esposizione. In due settimane dovrebbe esserci un miglioramento". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Titolo Quinto' su Rai 3.