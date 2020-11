Grecia: Moody's premia le riforme, alza rating a Ba3, outlook stabile

07 novembre 2020 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Moody's premia le riforme in corso che hanno portato a "progressi tangibili" in Grecia alzando il rating e portandolo a 'Ba3' da 'B1'. L'outook è stabile. L'agenzia di rating ieri sera ha spiegato la sua decisione giudicando positivamente l'entrata in vigore di "riforme strutturali importanti" che hanno permesso di registrare miglioramenti in particolare nella lotta all'evasione fiscale e alla corruzione. "I miglioramenti visibili delle istituzioni e della governance hanno permesso di registrare un aumento delle entrate e un migliore rispetto delle regole", sostiene Moody's.

Ma non solo. La Grecia, sottolinea l'agenzia di rating, beneficerà anche del piano di rilancio Ue di cui "sarà uno dei principali beneficiari". Tuttavia, rileva Moody's, "saranno necessari più anni perché gli effetti delle riforme producano cambiamenti visibili" anche a causa delle probabili conseguenze della pandemia Coronavirus.

Fitch, a gennaio, aveva rialzato il rating della Grecia mentre Standard and Poor's, ad aprile, aveva mantenuto il suo rating a 'BB-', rivedendo al ribasso il rating a causa della pandemia.