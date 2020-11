Coronavirus: Gori, 'grazie per solidarietà trasversale, serve responsabilità'

07 novembre 2020 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Un messaggio per dire grazie a quanti mi hanno espresso oggi la loro solidarietà. Lo ha fatto anche la politica in modo trasversale: mi è parso un buon segno. Il momento è delicato, molti sono preoccupati per il loro futuro. Serve molta responsabilità da parte di tutti". Lo afferma il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su Twitter, dopo la protesta avvenuta due giorni fa sotto la sua abitazione.