Milano: spaccio di droga, polizia arresta due persone

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato due persone a Milano per possesso e spaccio di droga. Nel corso di un controllo in via Padova, all'interno del negozio di un barbiere, un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in possesso di 52 grammi di hashish, 270 euro, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Un altro cittadino marocchino 39enne è stato controllato: in una stanza di hotel nascondeva un borsone contenente 660 grammi di hashish suddivisi in panetti e 21 grammi di cocaina.