Milano: oltre 3 chili di marijuana in cantina, polizia arresta tre persone

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre persone a Milano per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato oltre tre chili di marijuana, nascosti nella cantina di un palazzo. Agli arresti sono finiti un cittadino egiziano di 26 anni, una cittadina palestinese di 21 anni e un cittadino romeno di 19 anni. In via Narni, in zona Crescenzago, gli agenti hanno individuato un appartamento come probabile luogo di spaccio e, nel corso di un appostamento, hanno viste i tre entrare. Entrati nell'appartamento gli agenti hanno trovato 42 grammi di marijuana in una busta. Nello stesso palazzo gli ispettori dell'Aler hanno controllato un alloggio occupato abusivamente dalla 21enne e dal 26enne, trovando un bilancino di precisione, e in un altro appartamento adiacente hanno trovato 30 grammi di hashish.

Controllando le cantine, gli agenti hanno rinvenuto in uno scatolone tre buste di marijuana dal peso complessivo di tre chili. I tre, regolari sul territorio nazionale, con precedenti di polizia e senza occupazione, sono stati arrestati.