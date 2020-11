Como: calano i reati, -20% fra luglio e ottobre

07 novembre 2020 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Continuano a calare i reati nella provincia di Como. Fra luglio e ottobre scorsi i reati commessi nella provincia, secondo quanto emerge da un rapporto della Questura di Como, sono diminuiti del 20%, da 5.463 a 4.377. E solo a ottobre sono calati del 37%, da 1.542 a 985. Nei quattro mesi a cavallo dell'estate i furti sono stati 1.545, in calo del 32% sullo stesso periodo del 2019, mentre i furti in abitazione, che comprendono anche le truffe agli anziani, si è passati dai 614 del quadrimestre del 2019 ai 304 del 2020, con una flessione di oltre il 50%.

A livello delle singole città e paesi a Como i furti in abitazione sono passati da 81 a 38, a Cantù si sono dimezzati a 15, a Erba da 17 a 10 e a Mariano Comense da 39 a 27. Infine i Comuni con zero furti in abitazione salgono dai 76 del 2019 agli 82 nel 2020.

In calo netto anche i reati legati agli stupefacenti, che passano da 100 a 58, mentre sono in aumento le truffe informatiche, che salgono da 426 a 471.