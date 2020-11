Bergamo: sorpresi con 50 grammi eroina, due arresti

07 novembre 2020 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Due uomini, cittadini marocchini di 27 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri tra i Comuni di Covo e Antegnate, in provincia di Bergamo. Nel corso si un'operazione antidroga nelle campagne della zona i militari, con il supporto di un elicottero con una termocamera installata a bordo, hanno localizzato e fermato i due uomini, entrambi irregolari in Italia. I due sono stati trovati in possesso di quasi 50 grammi di eroina e di materiale per il confezionamento delle dosi e sono stati arrestati.