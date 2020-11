Usa: Netanyahu, 'grazie Trump, anche per Gerusalemme e il Golan'

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Grazie Donald Trump per l'amicizia che hai dimostrato allo Stato di Israele e a me personalmente. Per aver riconosciuto Gerusalemme", come capitale di Israele, e per aver riconosciuto la sovranità di Israele sulle alture del Golan, "per aver fatto fronte all'Iran, per gli storici accordi di pace e per aver portato l'alleanza israelo-americana a livelli senza precedenti". Ad affermarlo in un tweet è il premier israeliano, Benjamin Netanyahu in un messaggio indirizzato al presidente Usa Donald Trump poco dopo essersi congratulato con Joe Biden dopo l'annuncio della sua elezione alla Casa Bianca.