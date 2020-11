08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Il Mes è uno strumento di finanziamento che non è vantaggioso, non è un libro dei sogni. Noi non vogliamo utilizzarlo, non è utile". A ribadirlo ai microfoni di 'Radio 24' è il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. "Non è uno strumento di finanziamento conveniente, non serve per scrivere una riforma della sanità futura".