Coronavirus: Tajani, 'chiuse solo regioni centrodestra'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Non ci convince la valutazione sulla Campania, le Regioni di centrosinistra aperte quelle a guida centrodestra sono state chiuse. Gli interessi economici e i diritti sono uguali per tutti. Il problema non è quello del ristoro ma del risarcimento, il ristoro non serve a nulla. Serve un risarcimento vero. Servono almeno 20/30 miliardi ed una strategia seria che preveda l'utilizzo dei fondi europei. Ma per farlo servono progetti e il governo non sembra averli". Lo ha affermato il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite a 'Punto Europa'.