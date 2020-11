Calabria: Calderoli, 'governo gioca con salute calabresi'

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Sbagliare è umano, perseverare nel sbagliare forse non è diabolico ma sicuramente è da incompetenti che giocano sulla pelle di tre milioni di cittadini calabresi. Il governo con un vergognoso ritardo caccia il commissario governativo che riguardo al piano anti Covid, quello cade dalle nuvole il 6 novembre dice in tv ‘davvero toccava a me farlo?', e poi ne nomina uno che si presenta persino peggiore dato che andava in tv a dire di non usare la mascherina che non serve a niente. Ma qualcuno nei ministeri si rende conto che c'è in ballo la salute della gente?". Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli.