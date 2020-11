Tv: Rai, in prima serata oltre 9,6 mln di telespettatori

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Complessivamente le reti Rai, ieri, sono state seguite da 9,699 milioni di telespettatori in prima serata con uno share del 35,36%. In seconda serata lo share è stato del 32,58% con 4 milioni 771 mila spettatori. Complessivamente durante l'intera giornale i canali Rai sono stati seguiti da 4 milioni 360 mila (35,28%).

Per il Tg1 delle 19.56 – 26,4% 6 milioni 910 mila, per quello delle 13.29 – 27,2% 5 milioni 225 mila, per Tg1 - Edizione straordinaria elezione Biden – 14% 2 milioni 240 mila. Per il Tg1 delle 8 – 21,6% 1 milione 421 mila, per Tg1 dialogo 18% 1 milione 298 mila. Per Rai news 24 (simul cast con Rai1) diretta discorso Biden – 10,1% 561 mila.

Il Tg2 delle 13 – 14,7% 2 milioni 551 mila; TG2 delle 20.32 – 7,5% 2 milioni 48 mila; il Tg2 dossier- elezione Biden - 2,4% 380 mila, Tgsport giorno 2,1% 157 mila, Tg2-Weekend – 5,4% 1 milione 35 mila . Tgsport sera– 2,7% 506 mila, Rai Sport dribbling– 2,3% 492 mila; Tg3 delle 19 – 15,5% 3 milioni 445 mila, Tg3 delle 14.24 – 13,8% 2 milioni 375 mila; Tg3-speciale elezione – 4,9% 1 milione 187 mila.