Veneto: Rotta (Pd), 'solidarietà a Zaia per minacce'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Volevo esprimere la mia solidarietà al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Quanto accaduto è gravissimo e ci auguriamo che gli autori di queste vili minacce siano al più presto identificati e bloccati. In un momento come questo è particolarmente necessaria la massima cooperazione e il rispetto per l'impegno di tutti coloro che sono impegnati in attività di governo". Lo afferma Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera, commentando così le minacce di morte al presidente del Veneto Luca Zaia.