Veneto: Gazzettino, arrivate minacce di morte via mail a Zaia

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Minacce di morte al presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarebbero arrivate via mail. E' quanto rivela 'Il Gazzettino'. "Sei solo è sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps", questo il messaggio di posta elettronica indirizzato al presidente della Regione del Vento e oggetto di denuncia per minacce e diffamazione, scrive il quotidiano. "E non sarebbe l'unica querela presentata dall'Avvocatura regionale, anche se a palazzo Balbi mantengono il massimo riserbo. Risulterebbero infatti in lavorazione altre carte bollate relativamente a nuove minacce di morte indirizzate al Governatore", scrive ancora il 'Gazzettino'.