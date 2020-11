SDLG prevede di aprire il suo Grand Pavilion al bauma CHINA 2020

09 novembre 2020 a

Condividerà lo spazio espositivo con Volvo CE ed esporrà per la prima volta 21 fantastici prodotti

SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Dal 24 al 27 novembre 2020, Shandong Lingong (SDLG) esporrà al bauma CHINA 2020 presso il nuovo International Expo Centre di Shanghai. In linea con il tema "Innovation, More Than Reliability", SDLG presenterà complessivamente 21 nuovi prodotti che offrono una serie completa di soluzioni per qualsiasi condizione di lavoro con assistenza incondizionata. Oltre a dare risalto al primo stand congiunto con Volvo CE, SDLG ha anche offerto agli utenti finali la possibilità di vincere il Super premio, insieme a fantastici gadget.

L'imponente stand congiunto, ubicato al B.54 e al C.50, coprirà un'area espositiva di 5.700 mq in cui SDLG presenterà il suo padiglione su uno spazio esterno di 3.872 mq. I visitatori potranno assistere al lancio di prodotti con le tecnologie più all'avanguardia.

Le nuovissime attrezzature che SDLG intende esporre al bauma CHINA di quest'anno rientrano in quattro categorie di prodotti, tra cui escavatori, pale gommate, terne e macchine stradali. SDLG, uno dei primi grandi produttori cinesi ad applicare alle proprie attrezzature la guida idrostatica, un impianto elettrico ibrido e tecnologie di controllo da remoto, lancerà le pale e gli escavatori della nuova H-Series, dotati di funzionalità per operare in qualsiasi condizione di lavoro e in ogni cantiere.

Considerando l'impatto globale della COVID-19, SDLG offrirà ai propri visitatori stranieri 3 giorni di diretta streaming dallo stand, dal 24 novembre al 26 novembre. La diretta streaming sarà in inglese, russo, arabo, spagnolo e francese; il Giorno del Ringraziamento (26 novembre) verrà annunciato il vincitore assoluto del SUPER PREMIO, che riceverà una vera macchina operatrice.

SDLG, uno dei principali produttori di macchine da cantiere, al momento opera su più linee di prodotto che comprendono pale caricatrici, escavatori, rulli compressori, motolivellatrici, terne e anche pezzi di ricambio, con sedi in più di 130 Paesi e regioni del mondo. Nel 2006, SDLG e Volvo hanno concordato una cooperazione strategica per promuovere ulteriormente lo sviluppo di prodotti e servizi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328762/Image_SDLG_Conmart.jpg