Tradizione e tecnologia? Ghisanativa, l'esaltazione del sapore

09 novembre 2020 a

a

a

(Padova, 9 novembre 2020) - Padova, 9 novembre 2020 - Eco-sostenibile e tecnologicamente all'avanguardia, per una cucina sana che esalta sapori e aromi delle materie prime, propria delle più appaganti esperienze di alta ristorazione. È la linea di pentole, piastre e fornelloni in ghisa naturale Ghisanativa. Il progetto di Fonderia Finco reinterpreta, in chiave innovativa, la cultura etrusca dell'ossido-riduzione per la realizzazione dei buccheri. Il futuro della cucina che affonda le sue radici nella tradizione.

Concepite sia per un utilizzo amatoriale che professionale, le pentole in ghisa naturale Ghisanativa e le bistecchiere Ghisanativa della Fonderia Finco sono differenti da qualunque altro strumento di cottura. A distinguerle è anzitutto l'assenza di metalli pesanti, smalti o rivestimenti sintetici che non consentono il conseguimento della massima prestazione del materiale (lega di ferro, silicio e carbonio) a contatto con il cibo. Non è infatti necessario ricorrere a rivestimenti chimici o sintetici come PFOA, PTFE e PFAS.

La cura nella produzione, grazie a una dedizione artigianale, passa dalla verifica di ogni lotto, che viene misurato allo spettrometro ad emissione ottica per appurare l'assenza di metalli pesanti.

Puntare all'eccellenza grazie a un cibo sano di cui sono esaltati sapori e fragranze

L'uso di Ghisanativa decide l'ottimizzazione della reazione di Maillard (i fenomeni che si determinano a seguito dell'interazione tra zuccheri e proteine nel corso della cottura), portando a risultati migliori rispetto a qualunque altra pentola o bistecchiera. Il merito è di un'eccellente conducibilità termica.

Ricorrendo a materiali naturali, Ghisanativa resiste a temperature eccezionali senza deformarsi o sfogliarsi. La soluzione perfetta anche per quanti amano cotture alla griglia, su brace o carbone.

L'acquisto è prerogativa di coloro che desiderano degustare fino in fondo il sapore di ogni pietanza, di cui vengono esaltate le materie prime. Premessa essenziale per le esperienze di ristorazione che puntano all'eccellenza.

È grazie al suo profilo unico - sinonimo di robustezza, prestazione, durata, design minimalista - che Ghisanativa interpreta l'attenzione verso sostenibilità, ambiente e cibo sano. La sintesi perfetta per chi oggi guarda al domani della cucina.

PER APPROFONDIMENTI

Homepage https://www.ghisanativa.it

piastre in ghisa professionali https://www.ghisanativa.it/piastre-in-ghisa/

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency