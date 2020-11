Como: usura con tassi fino al 600%, tre arresti, affari anche con il Covid

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Tassi di interesse fino al 600%. E' quanto emerso nell'operazione 'Chi vuol essere milionario', condotta dalla procura di Como, che ha portato in carcere Paolo Barrasso dipendente di una società cooperativa e il pensionato Gabro Panfili, misura dei domiciliari invece per Giovanni Gregorio, anche lui pensionato, accusati (non in concorso tra loro) di usura. I tre, per almeno quattro anni, avrebbero prestato denaro "pretendendo tassi di interesse annui oscillanti tra 80% e 600%" all'imprenditore in difficoltà. L'indagine ha avuto inizio proprio dopo l'arresto per bancarotta, nell'ottobre 2019, dell'uomo che ha deciso di raccontare il sistema subito.

Da quanto ricostruito dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Como, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, Gregorio - nel corso delle perquisizioni è stata sequestrata una pistola con matricola abrasa - avrebbe elargito alla vittima prestiti "per un importo complessivo di 400.000 euro ottenendo la restituzione di 600.000 euro, comprensivi di interessi sino al 50% su base mensile (equivalenti al tasso annuale del 600%)". A fronte di prestiti periodici di 10.000 euro, avrebbe richiesto la restituzione di 15.000 euro dopo un mese. Inoltre, avrebbe costretto l'imprenditore (rendendosi responsabile anche dei reati di estorsione ed agevolazione della permanenza illegale di una cittadina extracomunitaria) - ad assumere, fittiziamente, una cittadina nigeriana per permetterle di ottenere il permesso di soggiorno e a corrisponderle, senza che svolgesse alcuna attività (al fine di occultare la natura usuraria del denaro) - "un importo non inferiore a 58.238,50 euro".

Barrasso è accusato invece di avere prestato, tra il 2016 e il 2019, una somma complessiva di 300.000 euro ottenendo la restituzione di 500.000 euro, comprensiva di interessi sino al 20% su base mensile (equivalente al tasso annuale del 240%): a fronte di prestiti di 5.000 euro richiedeva la restituzione di 7.000 euro dopo due mesi. Panfili è accusato di avere prestato, tra il 2016 e il 2018, un importo complessivo di 150.000 euro ottenendo la restituzione di 230.000 euro, comprensivi di interessi pari al 6,67% su base mensile (pari al tasso annuale dell'80%). "Le prestazioni usurarie imposte all'imprenditore venivano perfezionate attraverso il rilascio di assegni post datati in garanzia, impegni personali rilasciati da parte di un terzo soggetto e pagamenti in contanti", spiegano gli inquirenti.