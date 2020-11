Como: procuratore, 'poche denunce per usura, serve osservatorio coordinato'

09 novembre 2020 a

a

a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "Il ricorso all'usura finalizzato alla sopravvivenza di un'attività imprenditoriale o professionale non fa che aggravare il dissesto e consegna in mani sbagliate, criminali, attività che potrebbero essere sostenute diversamente attraverso canali leciti di finanziamento. La reticenza che non ha latitudini e l'indisponibilità a denunciare - riceviamo obiettivamente pochissime denunce - non fanno che alimentare questo circuito criminale perverso che provoca danni enormi all'economia legale". Così il procuratore di Como, Nicola Piacente, commenta l'operazione che ha portato in carcere per usura Paolo Barrasso dipendente di una società cooperativa e il pensionato Gabro Panfili, è ai domiciliari invece Giovanni Gregorio, anche lui pensionato.

I tre (non in concorso tra loro), per almeno quattro anni, avrebbero prestato denaro "pretendendo tassi di interesse annui oscillanti tra 80% e 600%" ad alcuni imprenditori comaschi in difficoltà, 13 le potenziali vittime su cui continua a indagare la procura. L'indagine ha avuto inizio dopo l'arresto per bancarotta, nell'ottobre 2019, di Bruno De Benedetto il quale ha deciso di raccontare il sistema subito. Per il solo De Benedetto, i prestiti ammontano a 1.000.000 di euro. Per Barrasso, il profitto dell'attività usuraria accertato è pari a 390.000 euro, per Gregorio è di 200.000, per Panfili di 258.000 euro circa.

"Il fenomeno usuraio - spiega il procuratore in videoconferenza - non può essere affrontato esclusivamente sulla base delle indagini, quello che sarebbe opportuno iniziare a creare sul territorio è un osservatorio coordinato - parlo delle Camere di commercio, delle banche, delle categorie professionali, della Prefettura - che sia in grado anche sulla base delle segnalazioni di iniziare a monitorare situazioni di criticità finanziaria di un'attività illecita non è esclusivamente ad appannaggio di organizzazioni criminali o mafiose".