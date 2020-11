Pavia: maltratta anziani genitori, arrestato

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - I carabinieri di Villanterio, comune in provincia di Pavia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Tra settembre e ottobre scorso, "abusando quotidianamente di sostanze alcoliche", avrebbe più volte minacciato e molestato gli anziani genitori, di 76 e 81 anni, affetti da gravi problemi di salute. Per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Pavia.