Coronavirus: Conte, 'impegnati a fronteggiare ondata ma anche in Recovery plan'

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Benché la virulenza della seconda ondata costringa l'Italia, come altri Paesi, a concentrare ogni sforzo per assicurare la capacità di tenuta del Ssn, il governo è impegnato nella predisposizione del piano di rilancio in cui l'attenzione primaria sarà data agli investimenti in formazione e ricerca". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della cerimonia per l'apertura dell'anno accademico dell'università Luiss Guido Carli.

"Sono certo - ha proseguito il premier - che sapremo superare ancora un volta le difficoltà che la pandemia ci costringe ad affrontare per proteggere le persone più fragili e per proteggere il bene primario della salute".