Rinnovato l'accordo di collaborazione tra Cisco e Politecnico di Torino

(Torino 9 novembre 2020) - Una partnership su ricerca, internazionalizzazione e formazione nei molteplici ambiti di interesse comune che potenzierà le possibilità di collaborazione e di supporto per le aziende del territorio e per nuovi progetti di ricerca.

Torino, 9 novembre 2020 – Cisco e il Politecnico di Torino hanno rinnovato l'accordo di collaborazione siglato a marzo 2018 che ha gettato le basi per lo svolgimento di attività di formazione, studio e ricerca in differenti aree di interesse comune, per cui il Politecnico ha potuto avvalersi di risorse qualificate e strumenti forniti da Cisco.

Con il rinnovo dell'accordo, le parti intendono potenziare ed ampliare la collaborazione in particolare per quanto riguarda la ricerca sul networking e la trasmissione in fibra ottica e per la sicurezza informatica, con l'ingresso del Politecnico nell'iniziativa Filiera Sicura. Questa collaborazione ad oggi ha portato numerose pubblicazioni scientifiche sulle tecnologie di trasmissione delle reti in fibra ottica, che rappresentano l'infrastruttura delle moderne reti di telecomunicazioni.

Rilevante anche la sinergia per favorire lo sviluppo dell'ecosistema di innovazione su diversi fronti. Si lavorerà sul trasferimento tecnologico alle startup, con Politecnico che fungerà da punto di contatto per le startup con le quali CISCO potrebbe collaborare; sull'internazionalizzazione – ambito in cui l'Ateneo e Cisco potranno intraprendere azioni comuni per espandere la rete di relazioni internazionali e per promuovere l'imprenditorialità e la cultura tecnico-scientifica; sulla creazione di una sempre più vasta rete di studenti e ricercatori che possano venire a contatto con aziende del territorio attraverso tesi di laurea sperimentali, ricerca sponsorizzata, dottorati di ricerca e master; si potranno, inoltre, sperimentare nuovi modelli formativi ibridi, che uniscono didattica in presenza e virtuale.

L'accordo prevede poi lo studio di azioni per favorire la trasformazione digitale delle aziende industriali e, infine, il cofinanziamento di una infrastruttura di laboratorio.

Per realizzare le varie attività previste, le parti potranno sottoscrivere accordi di attuazione ad hoc in cui saranno dettagliate le modalità e le finalità di progetti più specifici, in modo da facilitare la collaborazione e l'eventuale coinvolgimento di altri partner.

Dichiara il professor Roberto Gaudino “Il nuovo Memorandum of Understanding firmato a Settembre 2020, permetterà di rafforzare ulteriormente le collaborazioni tra il Politecnico di Torino e Cisco Systems, una delle più grandi aziende a livello internazionale nel settore dell'Information and Communication Technologies (ICT). La nostra collaborazione è attiva da più di un decennio e ha ottenuto grandi riconoscimenti sia a livello scientifico che tecnologico nel campo della ricerca per l'ottimizzazione dei sistemi e delle reti in fibra ottica, che sono oggi l'infrastruttura portante delle moderne le reti di telecomunicazioni.

Grazie al nuovo accordo, la collaborazione potrà ampliarsi in nuovi ambiti legati sia ad innovative iniziative verso gli studenti, sia al mondo delle startup nel campo dell'ICT.”

Enrico Mercadante, Lead of Specialist Team and Innovation leader di Cisco Italia, commenta: “Per Cisco collaborare con le realtà di eccellenza della formazione e ricerca è di fondamentale importanza: è l'occasione per sviluppare innovazione, offrendo e ricevendo stimoli che ci consentono di migliorare le nostre tecnologie, e venendo a contatto con i migliori talenti. Rinnoviamo l'accordo con l'obiettivo di fare ancora di più, insieme, per aiutare i giovani di talento, le start up, il mondo delle imprese a crescere e a sfruttare appieno il potenziale competitivo di una digitalizzazione che sia sostenuta da reti di nuova generazione sempre più accessibili e sicure”.

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Con le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri partner consentiamo alla società di connettersi in modo sicuro e cogliere già oggi le opportunità digitali del domani. Scopri di più su https://news-blogs.cisco.com/emear/it/ e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di Applicazione per gli Ingegneri sorta nel 1859. È accreditata dai ranking internazionali come una delle principali università tecniche in Europa, con circa 37.500 studenti, il 16% dei quali sono stranieri, provenienti da oltre 100 paesi.

Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socio-economico.

È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno sistema per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'economia, del territorio e soprattutto degli studenti in un'ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel mondo e accordi e contratti con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende del territorio, dove si propone come punto di riferimento per l'innovazione.

