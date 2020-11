Meteo: Lombardia, foschia e poche nubi, massime in calo

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Sulla Lombardia fino a venerdì nuvolosità variabile ma bassa probabilità di precipitazioni, in presenza di massa d'aria mite. Foschie o nebbia nelle ore più fredde sulla pianura tra oggi e domani secondo il bollettino regionale dell'Arpa.

Domani, martedì 10 novembre, sui settori occidentali e sui rilievi centrali variabile da poco nuvoloso a nuvoloso per nubi a media quota, con addensamenti localizzati su Oltrepo Pavese e bassa pianura occcidentale; altrove velato. Foschie o nebbie al mattino sulla bassa pianura. Precipitazioni assenti. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Venti: in pianura deboli variabili o calma, in montagna da deboli a moderati occidentali. Nella notte e al mattino foschie o nebbie sulla bassa pianura.

Mercoledì 11 novembre su Appennino, pianura centro-occidentale e parte delle Prealpi Occidentali molto nuvoloso o coperto. Altrove poco nuvoloso o variabile. Piogge assenti salvo pioviggine presso i rilievi fino al mattino. Temperature minime in lieve aumento intorno a 10 gradi, massime stazionarie o in lieve calo intorno a 15 gradi. Venti: in pianura deboli variabili o calma, in montagna da deboli a moderati occidentali. Foschie in pianura.