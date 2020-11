Varese: sequestrata marijuana all'aeroporto di Malpensa

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - I funzionari di Adm, Agenzia dogane monopolio, in servizio presso l'aeroporto lombardo di Malpensa, hanno sequestrato una spedizione proveniente dagli Stati Uniti, arrivata tramite corriere espresso, contenente 450 grammi di marijuana. All'interno della spedizione, sono state trovate oltre allo stupefacente, sigillato all'interno di una busta trasparente sottovuoto, anche delle bustine vuote con la dicitura 'cannabis flower' pronte per la vendita al dettaglio. Non è stato possibile individuare l'effettivo destinatario della spedizione.