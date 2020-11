Contraffazione: controlli su spedizioni Milano, sequestrati farmaci illegali

09 novembre 2020 a

a

a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Nelle attività finalizzate al contrasto del traffico illecito di merci acquistate online e spedite attraverso il servizio postale, i funzionari Adm (Agenzia dogane monopoli) in servizio presso l'Ufficio di Milano 1, a seguito di un intenso monitoraggio svolto presso il centro di smistamento di Milano-Roserio, hanno scoperto e sequestrato nel corso dell'ultimo bimestre: 613 articoli contraffatti (portafogli, anelli, scarpe, orologi, occhiali, borse e indumenti vari) con i più noti marchi del settore moda e accessori; 58.541 compresse di farmaci illegali per la cura disfunzioni erettili, antibiotici e antivirali, contenute in 1.257 plichi privi della certificazione richiesta dalla normativa nazionale e dell'Unione europea; 32 armi bianche, tra cui storditori elettrici (taser), manganelli, tirapugni, asce, coltelli spade bilama. Ai responsabili delle violazioni sono state irrogate le sanzioni amministrative previste e in caso di reato si è proceduto a segnalarlo alla competente procura.