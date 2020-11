Lombardia: da Regione 1,5 mln per settore cultura e spettacoli

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, ha stanziato 1,54 milioni di euro per il sostegno alle attività del 'Programma Operativo Annuale per la Cultura 2020'. "Si tratta - ha sottolineato l'assessore Galli - di somme importanti per attività che senza il sostegno concreto di Regione Lombardia avrebbero avuto grosse difficoltà a gestire la programmazione annuale. Uno sforzo ulteriore della giunta Fontana e della direzione Autonomia e Cultura, ben consapevoli della grave situazione attuale. Da più parti si leva alto il grido delle imprese del settore. E Regione Lombardia, ancora una volta, dimostra concretamente la volontà di essere vicina alle aziende culturali".