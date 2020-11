Coronavirus: ad aeroporto Malpensa Adm sdogana 250mila test rapidi

09 novembre 2020 a

a

a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso all'aeroporto di Malpensa hanno effettuato il rapido sdoganamento di 250mila test rapidi per diagnosi per Covid-19 di origine e provenienza Corea del Sud, destinati al commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

La spedizione, del valore complessivo di oltre 632mila euro, è una delle diverse operazioni di importazione attese entro la fine dell'anno all'aeroporto di Malpensa. I pezzi rientrano nel lotto di merce di cui fanno parte anche gli sdoganamenti avvenuti nei giorni scorsi alla Sezione operativa Territoriale di Vittuone.