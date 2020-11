Coronavirus: Sileri, 'oggi vedremo un'Italia più arancione e più rossa'

09 novembre 2020 a

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi vedremo un'Italia più arancione e più rossa". Lo ha anticipato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto al programma Tagadà, su 'La7', in merito alla valutazione dei dati delle Regioni e l'avvio di misure più restrittive per appiattire la curva dei contagi di Covid-19.

"Gli indicatori non riguardano solo i numeri delle terapie intensive", ha detto il viceministro, secondo il quale le attuali misure contro la diffusione di Covid "dovranno essere la base per la convivenza con il virus per i prossimi mesi".