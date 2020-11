Descalzi (Eni): "Energia sostenibile e prodotti decarbonizzati grande obiettivo gruppo"

09 novembre 2020 a

a

a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Eni ha iniziato nel 2014 investendo più di 4 miliardi in ricerca e sviluppo, abbiamo realizzato nuovi strumenti, trasformato alcune raffinerie in bioraffinerie che ora stanno lavorando molto bene e hanno dato risultati molto interessanti in termini di investimenti, hanno lavorato molto in termini di economia circolare". A sottolinearlo l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi intervenendo alla conferenza Adipec 2020.

"Dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare un modo per creare energia che sia più sostenibile e prodotti che siano completamente decarbonizzati. Questo - ha evidenziato - è un grande obiettivo per Eni perché ora abbiamo più di 9 milioni di clienti e ne vogliamo raggiungere 20 milioni".