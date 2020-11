Coronavirus: Anelli (Lega), 'Lombardia prima ad attuare misure restrittive'

09 novembre 2020 a

a

a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "Premetto che non sono né un virologo né un medico, ma credo che al consulente del Ministero sia sfuggito che Regione Lombardia sia stata la prima a attuare misure restrittive per limitare la circolazione, introducendo anche la didattica online per le scuole superiori. Provvedimenti che solo in una fase successiva sono stati adottati anche dal governo". Lo ha detto Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, sulle affermazioni di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute.