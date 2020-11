FairCom lancia una nuova era della tecnologia database

10 novembre 2020 a

a

a

La linea di prodotti include nuove soluzioni per ambienti tradizionali, Industria 4.0 e legacy

COLUMBIA, Missouri, 10 Novembre 2020 /PRNewswire/ -- FairCom Corporation, leader mondiale nella tecnologia database, ha annunciato oggi il rilascio di nuove versioni e il rebranding dei suoi prodotti principali, che includono soluzioni per transazioni ad alta velocità, ambienti Industria 4.0 e modernizzazione dei sistemi legacy. La presentazione avviene nel momento in cui la società entra nel suo quinto decennio di creazione di tecnologie database veloci ed affidabili per alcuni dei brand più conosciuti al mondo e più del 40% delle aziende del Fortune 100.

Le nuove versioni dei prodotti e i relativi punti chiave sono:

"FairCom DB fornisce agli sviluppatori un livello di controllo senza precedenti per garantire il database più veloce e versatile possibile", ha affermato Mike Bowers, Chief Architect di FairCom. "FairCom EDGE IoT Database è ottimizzato per gli sviluppatori per creare soluzioni Edge in meno tempo attraverso il suo database integrato, il servizio di replica dei dati, il servizio dati REST e il MQTT Broker. FairCom EDGE IIoT Hub è stato creato appositamente per le impostazioni dell'Industria 4.0, fornendo un'integrazione point-and-click a basso codice all'interno e tra fabbriche, cloud e data center. c-treeRTG estende indefinitamente la vita dei sistemi legacy senza riscrivere il codice esistente, consentendo allo stesso tempo a tutti i moderni strumenti analitici, machine learning e linguaggi di programmazione di fornire soluzioni parallele sugli stessi dati legacy".

Nonostante abbia sviluppato un'impressionante base clienti ed ottenuto una comprovata esperienza nella fornitura di tecnologia database veloce ed affidabile, Alysha Brown, Chief Officer of Operations di FairCom, ha affermato che la società non si adagia sugli allori.

"FairCom costruisce la sua tecnologia pensando agli sviluppatori, cercando sempre di anticipare le innovazioni tecnologiche sui database", ha affermato Brown. "Entrando nel nostro quinto decennio, continueremo a mettere al primo posto le esigenze tecnologiche dei nostri clienti e lavoreremo con loro per assicurarci che abbiano a disposizione le soluzioni più semplici, veloci e versatili possibili. Per questo motivo, invece di celebrare i prodotti leader del settore di oggi, ci stiamo già preparando per la distribuzione della prossima generazione di soluzioni FairCom".

Il 41° anno di attività di FairCom è iniziato lo scorso venerdì 6 novembre.

Panoramica dei prodotti FairCom DB V12 è un database multi-modello unificato con un sistema altamente personalizzabile e configurabile. Fornisce NoSQL ad alte prestazioni e SQL standard all'interno della stessa applicazione, sugli stessi dati. Funziona su più di 20 piattaforme e fornisce API NoSQL e SQL per tutti i principali linguaggi di programmazione, inclusa una nuova API NoSQL per Python. Può essere incorporato in un'applicazione, funzionare come un server database centrale o con entrambe le funzioni allo stesso tempo.

Alcune delle nuove funzioni della V12 includono prestazioni fino a 3 volte più veloci, operazioni batch che forniscono fino a milioni di inserimenti al secondo su un singolo server, Replication Manager per la gestione point-and-click dei dati replicati, replica parallela dei dati ad alta velocità, nuovo tipo di dati JSON con indicizzazione di qualsiasi proprietà JSON, gestione automatica della sicurezza, ottimizzazione automatica del database, diagnostica di sistema completa, oltre 100 nuove funzioni API, capacità estesa fino a 128 TB di swap space, 4 TB di Sort Memory, più di 1 milione di tabelle / file aperti, indici illimitati per tabella, 64.000 byte per colonna di stringa breve, 2 GB per colonna di stringa lunga e 2.500 colonne per tabella.

FairCom EDGE V3 è progettato specificamente per ambienti di edge computing nei progetti IoT. A partire da questa versione, FairCom EDGE è disponibile in due varianti:

c-treeRTG V3 è l'ultima aggiunta alla soluzione FairCom "Ready-To-Go" dedicata alla modernizzazione delle principali applicazioni aziendali legacy. Con il suo approccio incentrato sui dati, c-treeRTG modernizza il sistema di gestione dei dati sottostanti senza toccare il codice COBOL. c-treeRTG è potenziato dalla stessa tecnologia che è la colonna portante di FairCom DB e fornisce API SQL e NoSQL che consentono agli sviluppatori di utilizzare linguaggi di programmazione moderni per elaborare gli stessi dati contemporaneamente alle applicazioni COBOL e Btrieve. Le nuove funzioni di c-treeRTG V3 includono hi-availability, prestazioni migliorate, full-text search ed ottimizzazione automatica delle transazioni.

Informazioni dettagliate su FairCom DB, FairCom EDGE e c-treeRTG sono disponibili su FairCom.com.

Cosa dicono gli altri della tecnologia FairCom

Claudio Hintermann. CEO di Abacus Research (in merito alle nuove funzioni di FairCom DB)

"FairCom DB V12 è migliore di quanto pubblicizzato. Questo database aumenta le prestazioni, riduce il costo totale di proprietà e fornisce un'affidabilità senza rivali. Per noi di Abacus Research, l'aspetto più apprezzato di FairCom DB è il fatto che funziona senza la necessità di un amministratore di database (DBA), indipendentemente dal sistema operativo: Windows, Linux o MacOS. Inoltre, il supporto FairCom è eccellente. La nuova versione V12 è molto veloce e sicura. Abbiamo utilizzato le nuove funzionalità della V12 per ottenere i nostri obiettivi di miglioramento delle prestazioni e scalabilità nel nostro prodotto Abacus G4. Per chiunque abbia le stesse esigenze, consiglio vivamente la V12: compressione dell'indice, supporto per più di 32.000 file handle, callback di aggiornamento dei record, indicizzazione differita e ricerca full-text. Inoltre, l'aggiornamento a FairCom DB V12 è stato semplice e il nostro team di ingegneri è sempre entusiasta nell'implementare le ultime tecnologie FairCom ".

William Shipley, Presidente di Schuyler House (a proposito dell'uso della tecnologia FairCom nella sua azienda)

"La tecnologia database FairCom sta decisamente aiutando nella lotta contro COVID-19. SchuyLab, si avvale di Faircom DB come database integrato. SchuyLab viene utilizzato nei laboratori di tutto il paese ed in tutto il mondo per gestire i test COVID-19. Abbiamo visto molti dei nostri laboratori espandere le loro capacità di gestione del COVID, oltre ad aiutare dei nuovi laboratori ad avviare i test COVID. Stiamo installando un sistema in Ghana nel laboratorio di analisi nazionale per aiutarli ad elaborare i dati COVID, nonché un sistema nel laboratorio di sanità pubblica di Timor Est ".

Informazioni su FairCom La tecnologia database di FairCom Corporation è tra le più veloci ed affidabili oggi disponibili sul mercato. Dalla fondazione dell'azienda nel 1979, i prodotti FairCom hanno alimentato sistemi mission-critical per realtà internazionali in un ampio spettro di settori, dalle piccole e medie imprese alle aziende di alto profilo, agli enti governativi. Attualmente, oltre il 40% delle aziende annoverate nel Fortune 100 utilizza FairCom per le proprie esigenze database. La linea di prodotti FairCom comprende soluzioni per transazioni ad alta velocità, ambienti IIoT nonché modernizzazione e migrazione dei sistemi legacy. La linea di prodotti include FairCom DB, FairCom EDGE per Industrie 4.0 e la soluzione di gestione dati c-treeRTG per COBOL.

Ulteriori informazioni su FairCom sono disponibili su FairCom.com.

