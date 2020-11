Swiss Rockets AG annuncia la fondazione di ROCKETVAX per lo sviluppo di un vaccino SARS-CoV-2 di nuova generazione

10 novembre 2020 a

BASILEA, Svizzera, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Il rapido sviluppo di un vaccino efficace e sicuro contro SARS-CoV-2 è una priorità assoluta per Swiss Rockets AG. Una filiale con sede a Basilea, RocketVax AG, è stata fondata per utilizzare tecnologie e competenze svizzere innovative finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo.

"Lo sviluppo di un vaccino SARS-CoV-2 potrebbe essere più complesso del previsto e la prima generazione di vaccini potrebbe non fornire la protezione di alto livello e a lungo termine necessaria per porre fine alle numerose conseguenze negative della pandemia globale SARS-CoV-2. Alcuni dei principali candidati al vaccino SARS-CoV-2 utilizzano altri virus, come gli Adenovirus marcati con una sola proteina del Coronavirus, in particolare la proteina Spike, necessaria affinché il virus entri nelle cellule. Tuttavia, è improbabile che questi vaccini forniscano una protezione forte e duratura contro SARS-CoV-2. Crediamo che sia importante sviluppare dei vaccini che includano il maggior numero possibile di proteine SARS-CoV-2, ma senza alcun potenziale patogeno", dichiara il Dr. Vladimir Cmiljanovic, Presidente e Amministratore delegato di Swiss Rockets.

Il Prof. Dr. Thomas Klimkait, Virologo presso l'Università di Basilea e Project Leader dello Sviluppo preclinico presso RocketVax spiega: "Come vaccino innovativo di nuova generazione, RocketVax sta sviluppando un virus SARS-CoV-2 completo, ma 'bloccato nella replicazione', che presenta al sistema immunitario umano tutti i componenti proteici essenziali nella particella virale". Vengono infatti utilizzati nuovi metodi nella produzione del principio attivo. In una prima fase, RocketVax si affida alla rivoluzionaria tecnologia di sintesi del DNA dello spin-off ETH, Gigabases Switzerland AG. La sequenza genica del genoma virale artificiale desiderato, ideale per una risposta immunitaria, è progettata utilizzando un'elevata potenza di calcolo e intelligenza artificiale. Il genoma progettato manca di un essenziale elemento virale necessario per la replicazione. Questo elemento viene fornito da una cellula umana, che produce delle particelle virali complete in laboratorio. Il "virus artificiale" può essere prodotto in grandi quantità per essere utilizzato come vaccino. Questa tecnologia consente la produzione rapida di varie sequenze genomiche, consentendo la produzione di vaccini con una o miscele di sequenze virali. Consente inoltre di includere eventuali mutazioni di SARS-CoV-2 rilevanti, che potrebbero presentarsi in futuro.

Fondazione di RocketVax AG e acquisizione dei diritti di invenzione dallo spin-off ETH, Gigabases Switzerland AG

Swiss Rockets ha acquisito i diritti esclusivi per lo sviluppo di un vaccino SARS-CoV-2, utilizzando la rivoluzionaria tecnologia di sintesi del DNA dello spin-off ETH, Gigabases Switzerland AG. La prossima generazione di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sarà sviluppata insieme a Gigabases e a un consorzio di esperti provenienti da diverse e importanti università e istituti svizzeri.

A tal fine, Swiss Rockets ha fondato RocketVax AG a Basilea e fornisce l'infrastruttura necessaria con uffici e spazi per laboratori come incubatore, in collaborazione con il Canton Basilea Città e l'Università di Basilea. Ciò offre a RocketVax l'accesso al necessario laboratorio di biosicurezza. Swiss Rockets funge inoltre da acceleratore, investendo fondi aggiuntivi nello sviluppo di RocketVax nel medio termine, ed è responsabile del supporto di RocketVax nei cicli di finanziamento nazionali e internazionali. Inoltre, la competenza nella gestione è fornita da Swiss Rockets, insieme ai principali esperti svizzeri e internazionali.

RocketVax collabora con importanti e rinomati scienziati

Il Prof. Marcel Tanner, professore emerito di Epidemiologia, Parassitologia medica e Sanità pubblica ed ex direttore del Swiss Tropical and Public Health Institute, agirà come capo consulente scientifico. È un epidemiologo clinico di primo piano e pioniere nella ricerca e nello sviluppo di vaccini e farmaci contro le malattie legate alla povertà e le malattie tropicali trascurate.

La Prof.ssa Claudia Daubenberger, responsabile dell'Immunologia clinica presso lo Swiss Tropical and Public Health Institute, sosterrà lo sviluppo clinico. RocketVax avrà accesso a una rete internazionale di sperimentazioni cliniche, al fine di consentire uno sviluppo clinico rapido e innovativo in diverse popolazioni umane.

Il Prof. Thomas Klimkait, il virologo dell'Università di Basilea, ottimizza il processo di produzione del virus e guida lo sviluppo preclinico.

Il Prof. Adrian Egli, responsabile della verifica molecolare e del sequenziamento presso l'Ospedale universitario di Basilea, sosterrà lo sviluppo preclinico e clinico.

Il Dr. Matthias Christen, Amministratore delegato di Gigabases Switzerland AG, una società biotech responsabile per la produzione e la fornitura di interi costrutti di DNA, essenziali per i diversi candidati vaccini.

Il Prof. Beat Christen, Co-fondatore di Gigabases Switzerland AG e professore all'ETH di Zurigo, fornisce consulenza all'azienda sulla progettazione di sequenze di DNA.

Il Prof. Bernd Giese presso l'Università di Friburgo, uno dei maggiori chimici al mondo, fornirà le competenze sul DNA in ambito chimico.

Il Prof. Christian Münz, co-responsabile dell'Istituto di Immunologia sperimentale presso l'Università di Zurigo, offre la sua esperienza nei nuovi modelli di infezione SARS-CoV-2 in vivo.

Team

Consiglio di Direzione: Dr.ssa Jeanette Wood - Presidente, membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione Dr. Vladimir Cmiljanovic - Vicepresidente, membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Natasa Cmiljanovic - membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione Dr. Thomas Ladner- membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione Marco Illy- membro non esecutivo del Consiglio di amministrazione

Team gestionale: Dr. Vladimir Cmiljanovic - Amministratore delegato Dr.ssa Natasa Cmiljanovic - Responsabile operativo Dr. Mohammad Johri- Responsabile aziendale Dr. Josef Kuenzle- Responsabile della qualità

Su Swiss Rockets AG

Fondata nel 2018, Swiss Rockets AG sta attuando un cambiamento di paradigma negli investimenti in ambito sanitario e nell'innovazione. I pazienti beneficeranno di nuovi trattamenti sviluppati, utilizzando metodi altamente innovativi. Il team di Swiss Rockets combina le competenze e l'esperienza necessarie per produrre farmaci innovativi, concentrandosi sul cancro e sulle malattie virali.

Il fondatore e Amministratore delegato di Swiss Rockets AG è il Dr. Vladimir Cmiljanovic, chimico farmaceutico e imprenditore con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di farmaci oncologici. È il fondatore delle società biotecnologiche svizzere PIQUR e TargImmune. Insieme a sua sorella, la Dr.ssa Natasa Cmiljanovic, co-fondatrice e Responsabile scientifica di Swiss Rockets AG, ha sviluppato farmaci oncologici presso l'Università di Basilea e ha fondato e gestito svariate aziende biotecnologiche. Altri co-fondatori sono Manuel Ebner e il Dr. Thomas Sander. Manuel Ebner, Amministratore delegato di Bank of America Merrill Lynch Svizzera, è un consulente strategico di Swiss Rockets. Il Dr. Thomas Sander, uno dei primi impiegati dell'azienda biotecnologica Actelion, è un consulente scientifico di Swiss Rockets.

Il Dr. Vladimir Cmiljanovic è a capo del Consiglio di amministrazione di Swiss Rockets AG. Altri membri del consiglio sono il Prof. Dr. Michael N. Hall, rinomato ricercatore, nonché professore presso il Biozentrum dell'Università di Basilea; la Dr.ssa Natasa Cmiljanovic, specializzata in chimica medica e scienziata clinica, con esperienza nello sviluppo di farmaci oncologici; il Dr. Thomas Ladner, avvocato d'affari, fondatore e co-fondatore di numerose start-up di successo e della fondazione World Minds; e André Debrunner, esperto finanziario e amministratore di fondi presso Northern Trust Switzerland AG.

