La Tosetti Sposa vince i ZIWA Awards 2020

(Como, 10 novembre 2020) - Como, 10 Novembre 2020. L'atelier comasco Tosetti Sposa scelto tra oltre 100.000 operatori nel mondo, e premiato con il riconoscimento internazionale più importante del settore dei matrimoni

E' l'atelier comasco Tosetti Bridal a vincere, tra oltre 100.000 fornitori di tutto il mondo, lo ZIWA Awards, Zankyou International Wedding Awards, come Migliori Professionisti 2020 del settore matrimonio.

A ritirare lo ZiWa Awards è stata Monica Gabetta Tosetti, titolare, marketing manager e stylist dell'atelier Tosetti Sposa (www.tosettisposa.it), attiva dal lontano 1927 e conosciuta in Italia e nel mondo per la realizzazione di capi esclusivamente Made in Italy e Made with Como Silk, ovvero con la famosa seta di Como.

In un anno così particolare, che ha messo a dura prova il settore, si è voluto riconoscere il lavoro e lo sforzo di tutti i professionisti, che hanno dovuto affrontare una situazione mai vissuta prima e che solo grazie alla passione per il loro lavoro, hanno potuto continuare ad aiutare al meglio migliaia di coppie in tutto il mondo.

“Questi premi rappresentano il riconoscimento agli sforzi dei professionisti del matrimonio durante tutto l'anno. Sono gli unici premi da professionista a professionista", ha sottolineato Guillermo Fernández-Riba, CEO di Zankyou.

ZIWA, UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE PER CHI LAVORA CON I MATRIMONI

"Per noi è un meritato riconoscimento per tutto il lavoro e l'impegno che abbiamo dimostrato nei confronti dei nostri clienti, per rendere possibile il sogno delle tante coppie che si sono affidate alla nostra esperienza", ha commentato la titolare Monica Gabetta Tosetti (www.monicagabettatosetti.it), che ha ritirato il premio a nome di tutto il team dell'atelier.

Zankyou, creatore dei ZIWA Awards, è la piattaforma internazionale leader nel settore del wedding, ed ha celebrato quest'anno la decima edizione dei più importanti premi internazionali del settore dei matrimoni.

"Questo prestigioso premio certifica la Tosetti Bridal come una delle migliori d'Italia e del mondo, attestandone la serietà, l'affidabilità e la professionalità. E per me è stata una grande emozione, perché è un riconoscimento internazionale agli sforzi che facciamo per realizzare i sogni di tante coppie", conclude la titolare dell'atelier Tosetti Sposa, che oltre alla parte market segue anche la nuova Collezione Bridal, rinnovata e distribuita anche in Svizzera e in Giappone.

MATRIMONI: IN ITALIA I MIGLIORI PROFESSIONISTI E OPERATORI DEL MONDO

“Senza dubbio in Italia abbiamo i migliori fornitori al mondo, aziende e professionisti come Monica, che si prodigano per i loro clienti e che sono capaci di realizzare dei matrimoni spettacolari. Gli sposi di qualsiasi parte del mondo non dovrebbero esitare a scoprire tutto ciò che queste aziende possono offrire loro” ha infine commentato Valentina Carmassi, Marketing Manager di Zankyou.

