Sociologia e Covid-19

(Milano, 10 novembre 2020) - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Venerdì 13 novembre 2020, ore 10.30

Aula Magna – Ed. U6

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano

Evento in presenza e in live streaming

Nell'ambito di BookCity Milano, Milano-Bicocca il 13 novembre alle 10.30 (diretta streaming e possibilità di partecipazione in presenza per 64 posti max.) propone una riflessione sulle problematiche e le proposte possibili per il territorio, a seguito della pandemia. L'obiettivo dell'evento è affrontare un dibattito sulle criticità urbane e territoriali innescate o, persino, esacerbate dall'emergenza sanitaria in atto e offrire un contributo riflessivo di taglio sociologico per la riprogrammazione del futuro delle nostre comunità.

Spunto per la discussione coordinata da Eleonora Voltolina, sarà il “Manifesto dei Sociologi e delle Sociologhe dell'ambiente e del territorio sulle città e le aree naturali del dopo Covid-19”, a cura di Giampaolo Nuvolati e Sara Spanu (Ledizioni, 2020).

Programma

Aprono

Giampaolo Nuvolati, docente di sociologia urbana di Milano-Bicocca

Sara Spanu, assegnista di ricerca in sociologia dell'ambiente e del territorio di Milano-Bicocca

Interviene e modera l'incontro

Eleonora Voltolina, giornalista e direttrice della testata online Repubblica degli Stagisti

Partecipano al dibattito

Gennaro Avallone (Università di Salerno)

Elena Battaglini (Fondazione “G. di Vittorio”)

Gilda Catalano (Università della Calabria)

Daniela Ciaffi (Politecnico di Torino)

Emilio Cocco (Università di Teramo)

Marianna D'Ovidio (Università Milano Bicocca)

Fiammetta Fanizza (Università di Foggia)

Monica Musolino (Università di Messina)

Francesca Zajczyk (Università Milano Bicocca)

La partecipazione, libera e gratuita, avverrà tramite accesso al link streaming disponibile alla pagina dedicata della sezione Bicocca per BookCity

