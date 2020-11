CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00

10 novembre 2020 a

a

a

(Milano, 10 novembre 2020) -

Rubrica Speakers' Corner con Jacopo Pensa - Presentazione del libro

"Nel paese del diritto c'è talvolta buio fitto"

Incontro con l'autore - Giovedì 12 novembre, ore 17.00

Milano, 10 novembre 2020 - Giovedì 12 novembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro “Nel paese del diritto c'è talvolta buio fitto” dell'Avv. Jacopo Pensa (Fondatore Studio IUSWAY Penalisti Associati), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche Brenno Bianchi (Editore Le Lucerne).

Ogni anno, da quasi quarant'anni, Jacopo Pensa - noto avvocato penalista e per oltre quindici anni Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano - invia a tutti i colleghi del suo foro (ormai oltre ventimila) un cartoncino di auguri natalizi in rima che raccontano con brillante ironia i fatti principali dell'anno appena trascorso. Le Lucerne Edizioni li ha raccolti tutti in una silloge poetica (con presentazione di Pippo Baudo e introduzione di Tullio Padovani).

Leggere d'un fiato questa raccolta poetica è come fare un tuffo nella storia politica, giudiziaria e sociale del nostro Paese. Ma le attesissime rime di Buon Natale sono solo una parte della sua produzione, che canta il mondo dell'avvocatura con penetrante leggerezza, omaggia volentieri gli amici che hanno speso la vita nel foro raccontandocene l'umanità e scandisce in sonanti ottonari il nostro complesso presente, senza troppa indulgenza verso i personaggi che si sono avvicendati sulla scena politica e con argute critiche al mondo della giustizia e alle sue contraddizioni.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

Contatti stampa:

Adn Kronos Comunicazione

Alessio Masi - [email protected]