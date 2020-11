Acea: Gola, 'gruppo ha dimostrato resilienza e affidabilità'

10 novembre 2020 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Acea ha dimostrato resilienza ed affidabilità in un contesto caratterizzato dall'emergenza Covid 19". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi. "I risultati raggiunti - sottolinea - sono il frutto di una chiara strategia di crescita sostenibile in grado di creare valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders, in particolare per i nostri clienti, per le nostre persone e per i territori in cui operiamo. Continuiamo a portare avanti in modo deciso il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni grazie alle scelte di investimento effettuate, confermate e ulteriormente rafforzate dal nuovo Piano Industriale 2020-2024 recentemente approvato".