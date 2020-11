Coronavirus: imprenditori, no a Brescia zona rossa, criterio sia provinciale

10 novembre 2020 a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - Brescia "non può e non deve essere individuata tra le zone rosse del Paese. Per questo abbiamo preso atto, responsabilmente seppur con stupore, della decisione governativa di classificare la provincia di Brescia all'interno della zona rossa lombarda". E' quanto si sottolinea nel manifesto delle categorie imprenditoriali della provincia di Brescia, firmato da 14 associazioni imprenditoriali della provincia, fra cui Confindustria Brescia, Ance, Apindustria, Ascom, Assopadana, gli agricoltori di Cia, Coldiretti e Confagricoltura, gli artigiani di Cna e Confartigianato, Confcooperative Brescia, Confesercenti della Lombardia orientale e Fai, la federazione autotrasportatori italiana.

Le associazioni sottolineano di voler "contribuire alla salvaguardia e alla tutela delle persone, rispettando le indicazioni contenute nel Dpcm del 4 novembre", ma evidenziano di essere consapevoli dell'impatto che le nuove misure avranno sul sistema delle imprese locali. "Siamo seriamente preoccupati per le conseguenze sociali, economiche, per il crescente disagio sociale che giorno dopo giorno registriamo in un territorio già profondamente ferito dal lockdown di inizio anno".

Le imprese chiedono al ministro della Salute e al presidente della Regione Lombardia "di condividere sin d'ora i 21 elementi che determinano la scelta per la zonizzazione del territorio, al fine di poter spiegare a tutti i nostri interlocutori lo stato di fatto. Chiediamo anche che si passi dalla zonizzazione di perimetro regionale ad una con criterio provinciale, laddove i 21 indici sanitari dimostrino che l'area bresciana non si caratterizza con lo stato di crisi sanitaria di massima gravità".