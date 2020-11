Atletica, a Roma gli Europei 2024

10 novembre 2020 a

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - La European Athletics ha assegnato a Roma l'organizzazione dei Campionati Europei del 2024. La Capitale tornerà quindi a ospitare la massima rassegna continentale di atletica leggera a cinquant'anni dall'edizione del 1974 e sarà la terza volta per l'Italia, a novant'anni dall'evento inaugurale di Torino 1934. La candidatura di Roma ha prevalso su quella della polacca Katowice, l'altra città in corsa per la rassegna. Netto il risultato a favore della Capitale che ha ottenuto la preferenza di quattordici membri (su sedici) del Council della EA.

''Roma ospiterà gli Europei di Atletica Leggera del 2024: porteranno investimenti e lavoro. Una buona notizia per il rilancio della città. Vincere la sfida della candidatura rappresenta un segnale di speranza e di fiducia''. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.