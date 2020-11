Acea, Gola: 'Ritornati a lavorare in modo massiccio da remoto'

10 novembre 2020 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Dopo che ad ottobre eravamo al 25% di impiegati nelle sedi, ora per tutelare la salute di tutti siamo tornati a lavorare in modo massiccio a distanza e a casa". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi alla comunità finanziaria. "In questo momento - rileva l'ad di Acea - non stiamo ancora registrando effetti legati alle nuove restrizioni decise dal governo. A settembre non avevamo registrato nulla di diverso rispetto al solito e anche ad ottobre il mese è stato pressoché normale". Certo, aggiunge, "se di dovesse andare verso un vero lockdown" le cose potrebbero cambiare.